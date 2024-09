I fratelli Corsaro, la prima puntata in streaming

L'episodio in onda mercoledì 11 settembre in prima serata su Canale 5 è disponibile on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity

La prima puntata de I fratelli Corsaro, trasmessa mercoledì 11 settembre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, su Mediaset Infinity.

Nel primo episodio, Fabrizio Corsaro è un cronista di nera di un giornale di Palermo, simpatico e attratto irresistibilmente dalle donne, mentre suo fratello Roberto è un importante avvocato penalista, serio e fedele alla moglie da cui spera di avere un figlio al più presto.

Nonostante le loro differenze di carattere e di professione, i fratelli Corsaro si trovano ad indagare insieme sugli omicidi di Francesca Raimondo e Rosaria Cangelosi. Anche se i due decessi sembrano non avere a che fare l'uno con l'altro, i Corsaro scopriranno che le ragazze erano state compagne di scuola negli anni del liceo: la soluzione del caso è da ricercare nel passato?

I fratelli Corsaro, quante puntate sono e come vederle

I fratelli Corsaro è la nuova serie tv in quattro puntate che vede protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia.

La serie, tratta dai primi quattro romanzi della saga dei fratelli Corsaro dello scrittore siciliano Salvo Toscano, va in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

