I fratelli Corsaro, il riassunto e le reazioni alla prima puntata

I momenti più emozionanti e le reazioni su X dell'episodio in onda mercoledì 11 settembre in prima serata su Canale 5

La prima puntata de I Fratelli Corsaro, trasmessa mercoledì 11 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Fabrizio Corsaro, interpretato da Giuseppe Fiorello, è un cronista che si sta occupando dell'omicidio di una donna. Il marito della vittima viene difeso da Roberto Corsaro, che ha il volto di Paolo Briguglia, avvocato penalista e fratello di Fabrizio.

Mentre intervista la madre di un'altra donna uccisa, Fabrizio sospetta che i due omicidi siano collegati e scopre che le due donne erano state sedotte da un professore al liceo. Il giornalista riesce a rintracciare la loro compagna di classe Angela, che di quel professore era innamorata.

Angela chiede a Fabrizio di rivedersi e gli confessa di sentirsi al sicuro accanto a lui. Giulia, collega e amica di Fabrizio, si allontana da lui dopo aver scoperto che lui sta uscendo con Angela.

Dopo la scomparsa di un'altra donna, i fratelli Corsaro riescono a trovare il professore.

Vediamo nel video qui sopra i momenti salienti del primo episodio della serie di Canale 5 con i commenti degli spettatori su X.

Per scoprire chi è l'assassino e come va a finire la storia tra Fabrizio e Angela, guarda la prima puntata de I fratelli Corsaro in streaming su Mediaset Infinity.

