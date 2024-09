La prima puntata de I fratelli Corsaro, andata in onda mercoledì 11 settembre su Canale 5, ha conquistato il pubblico dell'ammiraglia Mediaset ed è ora disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Scopriamo da quante puntate è composta la serie I fratelli Corsaro, la nuova serie con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia.

I fratelli Corsaro, quante puntate sono

Le avventure di Fabrizio e Roberto Corsaro saranno raccontate in quattro puntate che andranno in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

La seconda puntata de I fratelli Corsaro andrà in onda mercoledì 18 settembre in prima serata su Canale 5.

I fratelli Corsaro, cosa succederà nella seconda puntata

Fabrizio e Roberto Corsaro sono alle prese con due omicidi, quello di una anziana vedova e quello di un prete.

Mentre per l'anziana Concetta Rizzuto la principale sospettata del crimine è la sua giovane badante polacca, scomparsa misteriosamente, per Don Sorgi la pista sembra portare a misteriose sette segrete. Le indagini sui due omicidi riserveranno più di una sorpresa ai nostri due protagonisti.

