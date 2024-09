La serie I Fratelli Corsaro andrà in onda da mercoledì 11 settembre in prima visione assoluta su Canale 5

La nuova serie I Fratelli Corsaro con protagonista Giuseppe Fiorello andrà in onda a partire da mercoledì 11 settembre in prima serata alle 21.20 su Canale 5. Ispirata ai romanzi di Salvo Toscano, la serie è una produzione Camfilm, presentata da Taodue, in quattro serate e con la regia di Francesco Miccichè.

I Fratelli Corsaro, il cast

Giuseppe Fiorello interpreta Fabrizio Corsaro, giornalista nel principale quotidiano di Palermo. Al suo fianco c'è Paolo Briguglia, nel ruolo del fratello Roberto, avvocato penalista. Nel cast anche Enrica Pintore, Roberta Rigano e Katia Greco.

I Fratelli Corsaro, quando va in onda

La serie sarà trasmessa in prima visone assoluta su Canale 5 mercoledì 11 settembre alle 21:20 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

