I Fantastici 5, il riassunto e le reazioni della seconda puntata

Il racconto in breve di quanto accaduto durante il secondo episodio della fiction con Raoul Bova e Francesca Cavallin, in onda mercoledì 24 gennaio su Canale 5

Nel secondo episodio de I Fantastici 5, la nuova serie di Canale 5 con Raoul Bova in onda mercoledì 24 gennaio su Canale 5, i ragazzi dovrebbero allenarsi a ritmi sostenuti in vista degli imminenti Campionati Italiani, ma Riccardo viene distratto da un grosso problema: la scomparsa di uno dei suoi atleti. Christian vede qualcosa di strano sul telefonino della fidanzata Isabella, mentre l'avvocato di Laura si mostra molto preoccupato in vista dell'udienza sull'incidente occorso alla sua assistita: le cose sono proprio come sono state raccontate? Nel frattempo Anna, la figlia minore di Riccardo, si prepara emozionata al suo primo appuntamento con Elia. La sorella Giorgia cerca di metterla in guardia, per proteggerla da un segreto scomodo che è venuta a conoscere accidentalmente, ma viene fraintesa.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 24 gennaio e le reazioni degli spettatori su X.

