Nella prima puntata de I Fantastici 5, in onda mercoledì 17 gennaio su Canale 5, Riccardo Bramanti, chiamato ad allenare i velocisti paralimpici per gli Europei, si trasferisce ad Ancona con le figlie. Qui si scontra con l'ostilità degli atleti.

Nel video qui sopra, la prima puntata della fiction disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Inoltre, su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming on demand tutte le puntate già andate in onda de I Fantastici 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE