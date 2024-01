I Fantastici 5, ottimo esordio per la serie con Raoul Bova

Ottimo esordio per I Fantastici 5, la nuova serie con Raoul Bova, in onda mercoledì 17 gennaio su Canale 5, dedicata alle storie di un gruppo di giovani atleti paralimpici e al loro allenatore.

Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RTI, per la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo, I Fantastici 5 è risultata leader assoluta della serata con 3.015.000 spettatori totali e una share del 20.33% sul pubblico attivo (17.51% share sul totale pubblico).

In particolare, grande interesse sul pubblico giovane con il 24.03% di share media sui 25-34enni.

Tra i protagonisti, oltre a Raoul Bova: Francesca Cavallin, Gaia Messerklinger, Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D'Antonio, Enea Barozzi, Rachele Luschi, Gianluca Gobbi, Giulia Patrignani e Nina Rima.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, commenta: "Con I Fantastici 5, l’ammiraglia Mediaset coniuga, in perfetto equilibrio, il racconto seriale a un messaggio di positività e inclusione. Temi importanti, declinati con saggezza, dove Raoul Bova e l’intero cast brillano per l’energia trasmessa. Ringrazio Lux Vide, con Matilde e Luca Bernabei, e la direzione Fiction Mediaset, per il risultato raggiunto. Qualità e numeri, che illuminano Canale 5 e aggiungono valore alla sua linea editoriale. Grazie a tutti, ottimo lavoro".

Luca Bernabei, AD Lux Vide, dichiara: "Siamo molto felici di questo risultato congiunto di Lux Vide e Mediaset. I Fantastici 5 è il frutto di un grande lavoro di squadra del reparto Editoriale, di Raoul Bova e dei quattro giovani attori, di tutto il cast e della crew. Ringrazio la Rete per la fiducia su questo progetto: la Direzione Fiction ci ha permesso di portare su schermo la prima serie che parla di atleti paralimpici, un tema sfidante e contemporaneo, fatto di coraggio, felicità, uguaglianza, valori aspirazionali che il pubblico ha deciso di premiare".

Nel video qui sopra, la prima puntata della fiction disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Inoltre, su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming on demand tutte le puntate già andate in onda de I Fantastici 5.

