Nella terza puntata de I Fantastici 5, che andrà in onda martedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, Riccardo cerca di convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per tentare la qualificazione agli Europei. I ragazzi, però, sono troppo presi dai loro problemi. Elia cerca la madre naturale, che si sottrae al confronto: il ragazzo cerca un sostegno in Giorgia, in difficoltà perchè teme di ferire sua sorella. Laura è sconvolta per l'esito del processo al ragazzo che ha provocato il suo incidente, e smette di allenarsi. Nel frattempo, Christian scopre una terribile verità su Isabella. Inoltre, su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming on demand tutte le puntate già andate in onda de I Fantastici 5.

