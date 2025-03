Ieri e Oggi in Tv & Music Line

MARZO 2025

SAB. 22 FESTIVAL DI PRIMAVERA 1987 - prima puntata Il 9 marzo del 1987 andava in onda su Italia 1 la prima puntata presentata da Corrado Tedeschi e Gabriella Golia con i cantanti reduci dal Festival di Sanremo. Rivedremo: i Duran Duran – Sergio Caputo – i Ricchi e Poveri – Ivana Spagna – Fausto Leali - Scialpi – Al Bano e Romina Power – gli Spandau Ballet – Michele Zarrillo – Niky Nick Kamen – Fiorella Mannoia ..e tanti altri.

LUN. 24 MINA special : IERI E OGGI Il 25 marzo è il compleanno di MINA e ri-proponiamo questo special a lei dedicato e presentato da Platinette con Paolo Piccioli- curatore del programma. La rivedremo dai Caroselli Barilla e Tassoni cantare “Grande grande grande – E poi – Un anno d’amore – Città vuota – Renato - Non gioco più – Viva lei - Insieme – Il cielo in una stanza” …e mentre Platinette ci racconta MINA vedremo anche un rarissimo filmato del 1968 dalla Tv Inglese Bbc in cui canta dal vivo “Brava“ e dalla Tv Svizzera Italiana “Colpa mia”. Ed ancora tante altre canzoni scelte e “mixate” : “Non credere – E penso a te – Uappa – Io e te da soli – Grande amore – Vorrei che fosse amore”. Fra i vari e tanti filmati rari ed esclusivi ci sono anche “hit” come: Amor mio – La scala buia – Fiume azzurro – La canzone di Marinella – La voce del silenzio – Due note – Tintarella di luna …ed infine i filmati “amatoriali” del suo ultimo concerto dal vivo che si tenne nel 1978 alla Bussola di Viareggio.

VEN. 28 SUPER 1997 – Best 2 Ecco il secondo best con le puntate trasmesse in febbraio/marzo del 1997 in cui Gerry Scotti e Laura Freddi presentano i seguenti cantanti: Anna Oxa – Fausto Leali – Raf - Marco Adani – Jalisse – Lionel Richie – Articolo 31 – Nek – Pitura Fresca – Vinicio Capossela – Los Locos – Syria – Marco Adani - Dirotta su Cuba.

SAB. 29 FESTIVAL DI PRIMAVERA 1987 – seconda puntata Seconda puntata trasmessa il 10 marzo 1987 e presentata da Corrado Tedeschi con Gabriella Golia affiancati dalla comicità di Gaspare e Zuzzurro. Questi i cantanti che si esibiscono: Rossana Casale – Mango – Dori Ghezzi – Edoardo De Crescenzo – Alice – Christian – Luca Barbarossa – Mariella Nava – Bangles – Peppino Di Capri - Nino Buonocore – Le Orme – Pet Shop Boys – Simply Red .. e tanti altri.

LUN. 31 BENE BRAVI BIS - 1984 Varietà condotto da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con la partecipazione di Edwige Fenech.

APRILE 2025 VEN. 04 SUPER 1997 – Best 3 Gerry Scotti e Laura Freddi insieme per presentare un altro gruppo di cantanti presenti nelle classifiche dei dischi più venduti tra fine marzo e aprile del 1997. Quindi rivedremo i Litfiba – Marina Rei – Carmen Consoli – Silvia Salemi – Pino Daniele – Al Jarreau – Ivana Spagna – i Cugini di campagna – Niccolo’ Fabi - Tosca - Renato e i Blue moon…

SAB. 05 MINA CONTRO BATTISTI – 1995 Prima Puntata Vi ri-proponiamo le tre puntate dello storico programma trasmesso da Canale 5 in prima serata a partire dal 7 dicembre 1995 e condotto da Red Ronnie ed Alba Parietti. I due conduttori erano i “capitani” di due squadre di cantanti che proponevano appunto le canzoni più famose di Mina e Lucio Battisti e i cantanti erano: Massimo Ranieri - Rita Pavone – Fausto Leali - Maurizio Vandelli - Josè Feliciano – Cristiano De Andrè – Wilson Picket.

LUN. 07 BENE BRAVI BIS - 1984 Varietà condotto da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con la partecipazione di Edwige Fenech.

VEN. 11 SUPER 1997 – Best 4 Gerry Scotti e Laura Freddi presentano questo quarto best tratto dalla trasmissione di Canale 5 e trasmesse tra maggio e giugno del 1997 da cui rivedremo: Paola & Chiara. Gli Stadio – Riccardo Cocciante – Mango – i Ragazzi italiani – i Sottotono – Ligabue Gary Barlow – Alan Sorrenti – Syria – Patty Pravo – Jovanotti – Paola Turci – Raf…

SAB. 12 MINA CONTRO BATTISTI - 1995 Seconda Puntata Vedremo la seconda puntata trasmessa in prime time il 14 dicembre 1995 in cui Red Ronnie ed Alba Parietti presentano le loro squadre di cantanti che si esibiscono con i successi di Lucio Battisti e Mina. A far da sfondo c’è il pubblico che con il voto determina la squadra vincente… tra i vari cantanti che si esibiscono ci sono anche Amii Stewart – Eugenio Finardi – i Platters – Francesca Schiavo – Andrea Mingardi.

LUN. 14 BENE BRAVI BIS - 1984 Varietà condotto da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con la partecipazione di Edwige Fenech.

SAB. 19 MINA CONTRO BATTISTI - 1995 Terza ed ultima Puntata Siamo giunti alla finale trasmessa il 21 dicembre 1995 - Red Ronnie ed Alba Parietti. Attraverso le votazioni del pubblico decreteranno la “squadra vincente”. Chi vincerà Mina o Lucio Battisti ?