Ieri e Oggi in Tv & Music Line

VEN. 12 POPCORN 1982

Puntata del 1982 presentata da Mauro Micheloni in cui rivedremo Giovanna – Castore e Polluce – Patrizia Pellegrino e Christian.

SAB. 13 SUPER 1996 – Best 1

Gerry Scotti e Martina Colombari presentano questo primo best tratto dalla trasmissione di Canale 5 e trasmesse tra gennaio e febbraio 1996 da cui rivedremo: Roberto Vecchioni – Gianni Morandi – Raf – Zucchero – Francesco Baccini…..

LUN. 15 VENT’ANNI DOPO – 1988

Secondo appuntamento del revival presentato da Red Ronnie e trasmesso il 26 aprile 1988 su Italia 1. Gli ospiti dello special sono: Maurizio - Ivan Cattaneo – i Giganti Shel Shapiro – Nino Ferrer – Carmen Villani – Sergio Endrigo – Equipe 84 …..

VEN. 19 POPCORN 1982

Ecco un’altra puntata del 1982 presentata da Mauro Micheloni e Karina Huff in cui si esibiscono Nada – Demis Roussos – Umberto Tozzi – i Pooh - Marcella Bella – Teresa De Sio

SAB. 20 SUPER 1996 – Best 2

Secondo best tratto da puntate trasmesse tra febbraio e marzo in cui rivedremo: Ambra – Ivana Spagna – Ron – Alanis Morrissette – Roberto Vecchioni e Ligabue.

LUN. 22 VENT’ANNI DOPO - 1988

Terza puntata del revival presentato da Red Ronnie – in cui rivedremo Rita Pavone – Dino – i Dik dik – i New Trolls – Mal – Nicola Di Bari – Maurizio Vandelli e tanti altri protagonisti degli anni ’60.

VEN. 26 POPCORN 1982

Ecco un’altra puntata di Popcorn 1982 presentata da Mauro Micheloni e Karina Huff in cui rivedremo: Umberto Balsamo – Franco Simone – Stella Carnacina – Giusto Pio - Marco Armani – Fausto leali – Ciro e Fabrizio Fierro.

SAB. 27 SUPER 1996 – Best 3

Terzo best presentato da Gerry Scotti e Martina Colombari – in cui vedremo gli ospiti delle puntate trasmesse nel marzo/aprile del 1996, che sono: Giorgia – Al Bano – i Neri per caso – Enrico Ruggeri e Gli Stadio.

LUN 29 STASERA BEATLES - 1990

Un vero spettacolo di musica live presentato dal grande Red Ronnie che con tanti cantanti ed aneddoti ricorda la carriera dei Beatles scioltisi nel 1970. E in questa prima puntata vedremo: Ligabue – gli Stadio - Maurizio Vandelli – Rossana Casale Ricky Gianco – Nino D’Angelo – Gino Paoli – Mino Reitano – Grazie Di Michele. E tanti altri…

FEBBRAIO 2024

VEN. 02 POPCORN 1983

Una “superpuntata” di Popcorn Best Italia – con il meglio della musica del 1983. Vedremo: Dori Ghezzi – Faust’O – i Matia Bazar – Banco del Mutuo Soccorso – Marco Ferradini – Gianni Bella – Garbo – Dario Baldan Bembo – Daniela Goggi Sibilla - Stefano Sani – Tiziana Rivale - Manrico Mologni … e tanti altri !

SAB. 03 SUPER 1996 – Best 4

Quarto appuntamento presentato da Gerry Scotti e Martina Colombari in cui l’ospite d’eccezione è Celine Dion a cui fanno seguito: Marina Rei – Ron – Alanis Morissette Federico Salvatore - Anna Oxa – Amedeo Minghi – Miguel Bosè e Massimo Di Cataldo.

LUN. 05 STASERA BEATLES - 1990

Secondo appuntamento con lo special presentato da Red Ronnie che ripercorre la storia dei Beatles attraverso le loro canzoni cantate da tantissimi ospiti musicali come i Nomadi – Patty Pravo - Paola Turci - Alberto Radius – i Righeira - Bobby Solo – Claudio Rocchi – Mal – Maurizio e Cristina Arcieri – Ricky Shaine – Ricky Gianco.

VEN. 09 POPCORN 1981

Gli ospiti di questa puntata sono: Fausto Leali – Nicolette Larson – Eddie Grant – Alice - Banco del Mutuo Soccorso e la sigla di chiusura “Videogames” è cantata da Ronnie Jones.

SAB. 10 SUPER 1996 – Best 5

Passo di conduzione per le puntate estive di Giugno/Luglio 1996 – infatti è Ambra Angiolini la presentatrice degli ospiti della popolare trasmissione. Rivedremo: Fausto Leali – Azucar Moreno – Michele Zarrillo – Ivana Spagna – Status Quo – Big Soul ed Ambra stessa che canta “Aspettavo te” .

LUN. 12 POPCORN 1980 – Vol. 1

In questo “ Vol.1 “ vedremo un meglio tratto dalla prima puntata di Popcorn che Canale 5 trasmise il 27 marzo 1980 e poi anche estratti dalla terza e settima puntata presentate da Sammy Barbot. Gli ospiti sono: Little Tony – i Vianella – D.D. Jackson Iva Zanicchi – Ottawan – i Passengers – Joe Bataan.

VEN. 16 POPCORN 1982

Questa è una puntata storica presentata da Mauro Micheloni e in cui Vasco Rossi cantò la ormai famosissima “ Vado al massimo”. Altri ospiti sono: Elisabetta Viviani e Marina Lay. La sigla di chiusura è “ Harden my heart” dei Quarter Flash.

SAB. 17 SUPER 1996 – Best 6

E’ sempre Ambra Angiolini la conduttrice di queste puntate trasmesse tra agosto e settembre del 1996. Gli ospiti sono: Nek - Celine Dion – Camilla - i Dirotta su Cuba i Cattivi Pensieri – Marina Rei – gli Articolo 31 – Paolo Vallesi – Luca Carboni – Neffa – Umberto Tozzi – Ivana Spagna ….