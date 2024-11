Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 2 all'8 novembre su Rete 4, a causa della sua passione per l'aviazione, Manuel ha una lite con i genitori Alonso e Cruz. Jana viene rimproverata dai Marchesi perché ha abbandonato la stanza di Curro e viene punita severamente. Catalina e Pelayo trascorrono alcuni giorni alle terme e progettano il loro futuro insieme dopo il matrimonio.

La Marchesa invita Alonso a non indagare più sull'incidente in cui è morto Feliciano. Manuel e Jana ritrovano la complicità di un tempo e non vogliono più rinunciare a stare insieme.

I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

