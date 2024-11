Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda venerdì 8 novembre in prima serata su Canale 5

Nei nuovi episodi della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 8 novembre in prima serata su Canale 5, Nihan scopre la verità sull'omicidio di Ozan quando Emir le invia il video in cui si vede Zeynep strangolare il ragazzo.

Furiosa con Zeynep, Nihan tenta di aggredirla ma viene fermata da Kemal che aveva scoperto la verità poco prima.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale dell'8 novembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

