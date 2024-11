L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda venerdì 8 novembre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 8 novembre in prima serata su Canale 5, Nihan e Kemal interrogano il medico che sembra avere un legame con la scena del crimine di Ozan. L'uomo, però, ha un alibi ineccepibile: era fuori Istanbul per un anno sabbatico.

Kemal desidera festeggiare il compleanno di Deniz a casa dei suoi genitori e comunica a Nihan di avere un piano per distrarre Emir durante la festa.

Il giorno della festa, Nihan è tesa perché non sa se il piano di Kemal per far allontanare Emir funzionerà, ma quando l'uomo riceve una telefonata ricattatoria da Sallabas, lascia la festa in fretta e furia.

Zeynep decide di non seguire il piano di Emir per incastrare suo fratello. La punizione non si fa attendere: Kemal e Nihan ricevono contemporaneamente un video che mostra Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino.

Nihan, accecata dal dolore e dalla rabbia, si scaglia contro Zeynep, accusandola di aver ucciso suo fratello.

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale dell'8 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato.

