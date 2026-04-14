La famiglia allargata dei Cesaroni è tornata: la prima puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda mercoledì 4 marzo in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata de I Cesaroni - Il ritorno e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della prima puntata

Adriano Cesaroni gira un video per la promessa di matrimonio di Marco e Virginia. Mimmo inizia il suo primo giorno come insegnante di sostegno.

Marta, la figlia di Marco ed Eva, torna dagli Stati Uniti e, alla festa di Marco e Virginia, Giulio scopre che Augusto ha venduto la bottiglieria.

Walter confessa a Flaminia di essere innamorato di un’altra ragazza. Riuscirà Giulio a salvare la bottiglieria di famiglia? Chi è la ragazza di cui si è innamorato Walter?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE