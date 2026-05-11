I Cesaroni - Il ritorno, la puntata dell'11 maggio in streaming

Potete vedere la quarta puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

La quinta puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 11 maggio in prima serata su Canale 5.

Andrea Arru (Olmo) e Valentina Bivona (Marta) in una scena de I Cesaroni - Il ritorno

Per evitare il pignoramento, Livia chiama in causa zia Teresa e organizza un finto matrimonio, con Stefania a orchestrare. Marta e Olmo cercano un linguaggio comune tra pudori e slanci.

In cucina, Virginia affronta una prova decisiva cucinando per Diana Canà, mentre Marco custodisce un segreto che confida solo a Walter. Tra maschere e confessioni, la famiglia testa una nuova rotta.

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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