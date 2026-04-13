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I Cesaroni

SERIE TV13 aprile 2026

I Cesaroni - Il ritorno, la prima puntata in streaming

La prima puntata di I Cesaroni - Il ritorno, andata in onda lunedì 12 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La prima puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la prima puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

I Cesaroni - Il ritorno, la trama della prima puntata

Claudio Amendola (Giulio Cesaroni) in una scena de I Cesaroni - Il ritornoClaudio Amendola (Giulio Cesaroni) in una scena de I Cesaroni - Il ritorno

La famiglia Cesaroni è tornata, più caotica e numerosa che mai.

Giulio Cesaroni continua a gestire la bottiglieria, Marco è pronto a sposare Virginia, con cui ha avuto Adriano.

Nella storica scuola della Garbatella, dove la preside è Stefania e il bidello è Rudi, Mimmo è diventato insegnante di sostegno di Olmo, un ragazzo autistico.

Dall’America arriva Marta, la figlia di Marco ed Eva, mentre Giulio scopre che Augusto ha falsificato la sua firma e per vendere la bottiglieria a Livia, un'imprenditrice spregiudicata

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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