I Cesaroni - Il ritorno, la prima puntata in streaming

Claudio Amendola (Giulio Cesaroni) in una scena de I Cesaroni - Il ritorno

La famiglia Cesaroni è tornata, più caotica e numerosa che mai.

Giulio Cesaroni continua a gestire la bottiglieria, Marco è pronto a sposare Virginia, con cui ha avuto Adriano.

Nella storica scuola della Garbatella, dove la preside è Stefania e il bidello è Rudi, Mimmo è diventato insegnante di sostegno di Olmo, un ragazzo autistico.

Dall’America arriva Marta, la figlia di Marco ed Eva, mentre Giulio scopre che Augusto ha falsificato la sua firma e per vendere la bottiglieria a Livia, un'imprenditrice spregiudicata

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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