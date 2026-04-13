I Cesaroni - Il ritorno, la prima puntata in streaming

La prima puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la prima puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
La famiglia Cesaroni è tornata, più caotica e numerosa che mai.
Giulio Cesaroni continua a gestire la bottiglieria, Marco è pronto a sposare Virginia, con cui ha avuto Adriano.
Nella storica scuola della Garbatella, dove la preside è Stefania e il bidello è Rudi, Mimmo è diventato insegnante di sostegno di Olmo, un ragazzo autistico.
Dall’America arriva Marta, la figlia di Marco ed Eva, mentre Giulio scopre che Augusto ha falsificato la sua firma e per vendere la bottiglieria a Livia, un'imprenditrice spregiudicata
Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.