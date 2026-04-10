Nel corso della conferenza stampa al teatro Palladium nel quartiere romano della Garbatella, il cast completo de I Cesaroni - Il ritorno presenta la nuova stagione della serie in partenza il 13 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo il commosso ricordo di Antonello Fassari, Claudio Amendola risponde a una domanda sulla chiusura del bar della Garbatella che è da sempre una location iconica della serie: “La genesi della bottigliera nella serie sembra essere la stessa del bar della Garbatella. Anche il bar diventerà un ristorante, come accade nella serie”.

Durante la visione di un estratto della prima puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la stampa e i fan hanno potuto scoprire due camei molti speciali della nuova stagione: Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi.

“In questa serie ci sono loro due”, spiega Claudio Amendola, attore e regista della nuova stagione, “Avevamo bisogno di un personaggio musicale e con Fabio Rovazzi stavamo lavorando insieme su Canale 5. Gliel’ho proposto e ha accettato”.

Amendola racconta anche l'esperienza di avere Paolo Bonolis sul set dei Cesaroni: "Avevamo bisogno di una personalità giusta e accattivante. La scelta di Bonolis è stata fatta perché puntavamo molto in alto. Paolo con il suo modo di essere, con il suo sarcasmo e la sua ironia, ci sembrava il più cesaronabbile di tutti. E si è molto divertito. Se avrete la pazienza di arrivare alla fine della serie, qualcosa torna indietro al buon Bonolis”.

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