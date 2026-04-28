La terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 27 aprile in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della terza puntata

Giulio e Carlo scoprono la cotta di Adriano per una sua compagna di classe.

Virginia presenta il nuovo menù per il ristorante, ma i piatti non convincono.

Marco, dopo aver scoperto l'interesse di Marta per Jonathan, crea un profilo fake del ragazzo per parlare con lei.

Giulio e Carlo cercano di aiutare Adriano a conquistare Federica.

Walter supporta Virginia nella creazione di piatti più autentici per il ristorante.

Marco confessa la verità a Marta e lei è furiosa. Dopo aver fatto pace, Marco racconta a sua figlia la storia d'amore con Eva.

Marta riceve una telefonata da sua mamma Eva. Marta sceglierà di tornare negli Stati Uniti?

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