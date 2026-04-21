La seconda puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda mercoledì 4 marzo in prima serata su Canale 5 e nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata e le reazioni degli utenti su X.

I Cesaroni - Il ritorno, il riassunto della seconda puntata

Virginia ha una proposta di lavoro per Walter, ma il ragazzo non sembra essere interessato.

Giulio e Livia, stupiti dal rifiuto di Carlo di lavorare con loro, decidono di seguirlo.

Marta organizza un'uscita con Olmo all'orto botanico per far ingelosire Jonathan.

Giulio e Livia sono convinti che Carlo sia entrato in giri loschi e scoprono tutta la verità.

Dopo una festa clandestina, Ines si scontra con Mimmo mentre Marta e Olmo passano un tenero momento insieme. La sera stessa, Marco è furioso con sua figlia per tutte le sue bugie.

Stefania prova a consolare Livia dopo un incontro inaspettato. Riusciranno Giulio e Livia ad aprire il ristorante?

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