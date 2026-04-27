I Cesaroni - Il ritorno, la terza puntata in streaming

La terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 27 aprile in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la terza puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Giulio e Carlo cercano di aiutare Adriano a conquistare l'amata Federica. A causa dei loro disastrosi consigli, il nipote si scontra con il compagno Renato.
Walter supporta Virginia nella creazione del nuovo menù per il ristorante. Riusciranno a trovare i piatti migliori per l'inaugurazione?
Marco, scoperta la cotta di Marta per Jonathan, crea un profilo fake del ragazzo per parlare con la figlia.
Marta riceve una telefonata di Eva che la metterà davanti una scelta molto difficile.
Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.