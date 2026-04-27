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I Cesaroni

SERIE TV28 aprile 2026

I Cesaroni - Il ritorno, la terza puntata in streaming

La terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno, andata in onda lunedì 27 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La terza puntata de I Cesaroni - Il ritorno è andata in onda lunedì 27 aprile in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la terza puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Claudio Amendola (Giulio), Ricky Memphis (Carlo) e Lucia Ocone (Livia) ne I Cesaroni - Il ritorno
Claudio Amendola (Giulio), Ricky Memphis (Carlo) e Lucia Ocone (Livia) ne I Cesaroni - Il ritorno

I Cesaroni - Il ritorno, la trama della terza puntata

Giulio e Carlo cercano di aiutare Adriano a conquistare l'amata Federica. A causa dei loro disastrosi consigli, il nipote si scontra con il compagno Renato.

Walter supporta Virginia nella creazione del nuovo menù per il ristorante. Riusciranno a trovare i piatti migliori per l'inaugurazione?

Marco, scoperta la cotta di Marta per Jonathan, crea un profilo fake del ragazzo per parlare con la figlia.

Marta riceve una telefonata di Eva che la metterà davanti una scelta molto difficile.

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le puntate de I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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