I Cesaroni - Il ritorno, il cast ospite al Giffoni Film Festival

Claudio Amendola e i l cast de I Cesaroni - Il ritorno sono stati ospiti del Giffoni Film Festival. Le riprese della nuova stagione dell'amata serie Mediaset sono iniziate nel marzo 2025.

Nel corso dell'evento, Claudio Amendola, attore e regista de I Cesaroni - Il ritorno, ha voluto ricordare Antonello Fsssari, l'interprete di Cesare nella serie scomparso lo scorso aprile.

"Purtroppo eravamo a conoscenza della malattia di Antonello da un po' di mesi e ci manca tantissimo. Non riesco a non commuovermi", ha dichiarato Claudio Amendola.

Al Giffoni Film Festival, presenti anche Matteo Branciamore, volto di Marco Cesaroni, e Marta Filippi che hanno incontrato i fan.

"La cosa bella dei Cesaroni è il clima che c'è sul set. Per me è come stare in famiglia", ha raccontato Matteo Branciamore.

Nella settima stagione la bottiglieria dei Cesaroni, luogo simbolo della serie, aprirà nuovamente le sue porte, pronta ad ospitare vecchi e nuovi amici e a dar luogo a inaspettate vicissitudini.

Alla scrittura del progetto: Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.

I Cesaroni – Il ritorno andrà in onda prossimamente su Canale 5, mentre su Mediaset Infinity sono disponibili in streaming gratis tutti gli episodi delle prime sei stagioni.