Addio ad Antonello Fassari, il ricordo dei colleghi

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Antonello Fassari, l'attore che per anni ha interpretato l'oste Cesare nella serie I Cesaroni. Tanti i colleghi che dopo la tragica notizia hanno voluto rendergli omaggio con toccanti messaggi che mettono in luce non solo il professionista ma anche il suo aspetto umano. "Sarai per sempre mio fratello. Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù", aveva dichiarato all'Ansa Claudio Amendola, che con Fassari ha condiviso l'esperienza ne I Cesaroni interpretando suo fratello. Molti altri colleghi della serie hanno ricordato l'attore attraverso i loro canali social. Dal dolore provato da Elena Sofia Ricci, agli aneddoti di Ludovico Fremont sulle lunghe telefonate per parlare di Roma e di lavoro, fino al saluto di Alessandra Mastronardi, la quale si è detta "grata e onorata per aver intrapreso questo mestiere accanto a un grande" come Antonello. E ancora, i ricordi commossi di Ezio Greggio ed Enrico Brignano, con i quali Fassari aveva condiviso diversi progetti di successo.