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I Cesaroni

SERIE TV14 aprile 2026

I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della serie I Cesaroni - Il ritorno andrà in onda lunedì 20 aprile. Scopriamo tutte le anticipazioni della prossima puntata
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Pietro Serpi (Adriano Cesaroni), Matteo Branciamore (Marco Cesaroni) e Valentina Bivona (Marta Cesaroni) in una scena de I Cesaroni - Il ritornoPietro Serpi (Adriano Cesaroni), Matteo Branciamore (Marco Cesaroni) e Valentina Bivona (Marta Cesaroni) in una scena de I Cesaroni - Il ritorno

La seconda puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la serie che torna a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, andrà in onda lunedì 20 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.

I Cesaroni - Il ritorno, anticipazioni della seconda puntata

Giulio e Livia, stupiti dal rifiuto di Carlo di lavorare in bottiglieria, si convincono che l'uomo è coinvolto in loschi giri.

Intanto Walter cerca di auto sabotarsi pur di non diventare il sous chef di Virginia.

Marta, sempre più ossessionata da Jonathan, prova a farlo ingelosire, mostrandosi con Olmo all'orto botanico, e ovviamente il piano fallisce.

Loro malgrado i due ragazzi vengono coinvolti in una festa clandestina e Marco, chiamato ad intervenire, ora è davvero arrabbiato con la figlia

Dove vedere I Cesaroni - Il ritorno in streaming gratis

Le nuove puntate di I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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