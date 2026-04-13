La seconda puntata de I Cesaroni - Il ritorno, la serie che torna a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, andrà in onda lunedì 20 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata de I Cesaroni - Il ritorno. Su Mediaset Infinity, potete scoprire anteprime, trame e curiosità sul cast.
Giulio e Livia, stupiti dal rifiuto di Carlo di lavorare in bottiglieria, si convincono che l'uomo è coinvolto in loschi giri.
Intanto Walter cerca di auto sabotarsi pur di non diventare il sous chef di Virginia.
Marta, sempre più ossessionata da Jonathan, prova a farlo ingelosire, mostrandosi con Olmo all'orto botanico, e ovviamente il piano fallisce.
Loro malgrado i due ragazzi vengono coinvolti in una festa clandestina e Marco, chiamato ad intervenire, ora è davvero arrabbiato con la figlia
Le nuove puntate di I Cesaroni - Il ritorno saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.