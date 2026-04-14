Nel primo episodio de I Cesaroni - Il ritorno, Claudio Amendola, tramite il suo personaggio Giulio Cesaroni, dedica un omaggio ad Antonello Fassari, l'attore che ha interpretato per otto anni Cesare Cesaroni nella serie di Canale 5.
La scena vede Giulio mandare un vocale a Cesare, in cui gli spiega che la storica bottiglieria di famiglia diventerà un ristorante: "E insomma, Cesare, hai presente? Il muro che divide la sala dal magazzino? Ti giuro che dare quella martellata è stata la cosa più difficile della mia vita. Però ho dovuto farlo perché c'è una grossa novità. Sono sicuro che tu già lo sai però io magari te lo dico lo stesso così metabolizzo. La nostra amata bottiglieria, la bottiglieria che fu del padre del padre di nostro padre, diventerà un ristorante. Insomma io sono contento e spero che lo sarai anche tu".
La scena si chiude con la frase "Che amarezza", lo storico intercalare che Antonello Fassari pronunciava continuamente nel ruolo di Cesare.
La commozione per l'assenza di Fassari è stata palpabile anche durante la conferenza stampa de I Cesaroni - Il ritorno, svoltasi al teatro Palladium nella Garbatella a Roma. Amendola ha ricordato il collega scomparso ad aprile 2025 con queste parole: "La mancanza di Antonello è stata colmata dall'amore che io ho ricevuto sul set, dai miei figli e dai miei amici".
Amendola ha spiegato che Fassari avrebbe dovuto essere parte della nuova stagione. "Antonello c'era nella serie, dovevamo essere un quartetto" con Lucia Ocone e Ricky Memphis, racconta l'attore e regista. "Lucia e Ricky hanno vissuto gli ultimi giorni con Antonello mentre si leggeva la sceneggiatura. Poi ci siamo divisi le sue battute". Amendola dichiara: "Avere la possibilità di avere Lucia e Ricky ha colmato la mancanza, mi hanno dato tanto affetto, dedizione e amore".
L'attore aveva già parlato pubblicamente del dolore per la perdita di Fassari anche durante un'intervista a Verissimo, dove si è commosso ricordando il collega: "È una delle persone migliori che abbia conosciuto nella mia vita. Come uomo e come essere umano. Mi manca tanto", ha affermato l'attore di 63 anni. Durante il programma di Silvia Toffanin, Amendola ha mostrato anche il ciak de I Cesaroni - Il ritorno su cui era scritto "Ciao Antonello".
I Cesaroni - Il ritorno va in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5 e gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.