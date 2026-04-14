IL RICORDO 14 aprile 2026

Nel primo episodio de I Cesaroni - Il ritorno, Claudio Amendola dedica una scena all'attore scomparso. "È stata la cosa più difficile della mia vita", afferma Giulio Cesaroni nel vocale inviato al personaggio interpretato da Antonello Fassari

Nel primo episodio de I Cesaroni - Il ritorno, Claudio Amendola, tramite il suo personaggio Giulio Cesaroni, dedica un omaggio ad Antonello Fassari, l'attore che ha interpretato per otto anni Cesare Cesaroni nella serie di Canale 5. La scena vede Giulio mandare un vocale a Cesare, in cui gli spiega che la storica bottiglieria di famiglia diventerà un ristorante: "E insomma, Cesare, hai presente? Il muro che divide la sala dal magazzino? Ti giuro che dare quella martellata è stata la cosa più difficile della mia vita. Però ho dovuto farlo perché c'è una grossa novità. Sono sicuro che tu già lo sai però io magari te lo dico lo stesso così metabolizzo. La nostra amata bottiglieria, la bottiglieria che fu del padre del padre di nostro padre, diventerà un ristorante. Insomma io sono contento e spero che lo sarai anche tu". La scena si chiude con la frase "Che amarezza", lo storico intercalare che Antonello Fassari pronunciava continuamente nel ruolo di Cesare.

Claudio Amendola (Giulio Cesaroni) in una scena de I Cesaroni - Il ritorno

La commozione per l'assenza di Fassari è stata palpabile anche durante la conferenza stampa de I Cesaroni - Il ritorno, svoltasi al teatro Palladium nella Garbatella a Roma. Amendola ha ricordato il collega scomparso ad aprile 2025 con queste parole: "La mancanza di Antonello è stata colmata dall'amore che io ho ricevuto sul set, dai miei figli e dai miei amici". Amendola ha spiegato che Fassari avrebbe dovuto essere parte della nuova stagione. "Antonello c'era nella serie, dovevamo essere un quartetto" con Lucia Ocone e Ricky Memphis, racconta l'attore e regista. "Lucia e Ricky hanno vissuto gli ultimi giorni con Antonello mentre si leggeva la sceneggiatura. Poi ci siamo divisi le sue battute". Amendola dichiara: "Avere la possibilità di avere Lucia e Ricky ha colmato la mancanza, mi hanno dato tanto affetto, dedizione e amore".