Nel giardino della Casa, i due vip commentano l'atteggiamento di Lucia Ilardo . "Non puoi dire una cosa pesante e poi ripensarci. Io ho votato Lucia ovviamente. La motivazione è stata che ci ha portati allo sfinimento ", dichiara Renato che aveva deciso di votare Lucia durante le ultime nomination .

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda mercoledì 22 aprile , Francesca Manzini e Renato Biancardi si lasciano andare a riflessioni e critiche sui comportamenti degli altri inquilini.

Francesca Manzini concorda con Renato e giudica negativamente anche gli interventi di Alessandra Mussolini: "Io mi sono svegliata tardi su Alessandra. Quando dice le cose, lo dice in un tono serio e vuole coinvolgere tutti contro ed è brutto. Avesse mai chiesto scusa".

Renato sembra essere deciso a chiudere ogni tipo di rapporto con Lucia: "Lucia in puntata cambia faccia. Alessandra inizia e lei va dietro. Si parlava di noi due e Alessandra parlava".

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