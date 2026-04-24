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NELLA CASA24 aprile 2026

GF Vip, Renato Biancardi critica Lucia Ilardo: "In puntata cambia faccia"

Al termine della puntata del GF Vip del 22 aprile, Francesca Manzini e Renato Biancardi commentano il comportamento di Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.
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Al termine della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda mercoledì 22 aprile, Francesca Manzini e Renato Biancardi si lasciano andare a riflessioni e critiche sui comportamenti degli altri inquilini.

Nel giardino della Casa, i due vip commentano l'atteggiamento di Lucia Ilardo. "Non puoi dire una cosa pesante e poi ripensarci. Io ho votato Lucia ovviamente. La motivazione è stata che ci ha portati allo sfinimento", dichiara Renato che aveva deciso di votare Lucia durante le ultime nomination.

Renato Biancardi contro Lucia Ilardo al GF Vip
Renato Biancardi contro Lucia Ilardo al GF Vip

Francesca Manzini concorda con Renato e giudica negativamente anche gli interventi di Alessandra Mussolini: "Io mi sono svegliata tardi su Alessandra. Quando dice le cose, lo dice in un tono serio e vuole coinvolgere tutti contro ed è brutto. Avesse mai chiesto scusa".

Renato sembra essere deciso a chiudere ogni tipo di rapporto con Lucia: "Lucia in puntata cambia faccia. Alessandra inizia e lei va dietro. Si parlava di noi due e Alessandra parlava".

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