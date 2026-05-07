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NELLA CASA 07 maggio 2026

GF Vip, il bacio di Lucia Ilardo e Renato Biancardi nel monolocale: "Dammi un bacetto"

Al Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo una romantica cena nel monolocale
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Al Grande Fratello Vip arriva il bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi nel monolocale: "Dammi un bacetto", afferma lei divertita mentre sono complici sul divano.

Durante la cena, i due ragazzi si divertono a simulare un primo appuntamento. "Lucia parlami un po' di te, io non ti conosco", afferma Renato, dando il via ad una conversazione intima e spontanea.

Tra brindisi, risate e confidenze, i due ragazzi si confrontano sulle loro esperienze passate in ambito sentimentale. "Io con le donne ho vergogna", ammette il concorrente.

L'intesa tra i due cresce sempre di più fino al bacio finale.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi
Lucia Ilardo e Renato Biancardi

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