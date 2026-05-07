Al Grande Fratello Vip arriva il bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi nel monolocale: "Dammi un bacetto", afferma lei divertita mentre sono complici sul divano.
Durante la cena, i due ragazzi si divertono a simulare un primo appuntamento. "Lucia parlami un po' di te, io non ti conosco", afferma Renato, dando il via ad una conversazione intima e spontanea.
Tra brindisi, risate e confidenze, i due ragazzi si confrontano sulle loro esperienze passate in ambito sentimentale. "Io con le donne ho vergogna", ammette il concorrente.
L'intesa tra i due cresce sempre di più fino al bacio finale.