In confessionale, il concorrente trova un pacco rosso con dentro una foto insieme alla bambina e una felpa con scritto "Ti amo papino mio". Nel pacco c'è anche un biglietto: "Ciao papino mio, buona festa del papà. Ti guardo in tv e sei molto bello, ma quando ti chiamo mi senti? Ti ho fatto questo regalo per stare sempre con te. Se ti manco troppo indossalo. Sei il miglior papà del mondo, vinci per me".

Renato Biancardi e il biglietto della figlia Roberta

Renato, in lacrime, risponde alla figlia: "Amore mio ti amo tanto e se chiudi gli occhi e pensi di parlare con me, io ti sento sempre anche se sono dall'altra parte del mondo".

L'imprenditore napoletano racconta poi un rituale speciale che ha con la figlia: "Visto che io non sto più con la mamma di mia figlia, con la mia ex moglie, ogni volta che l'accompagno a casa della mamma, io le do questo elastico e lei se lo strofina addosso e me lo ridà. Io lo annuso e lei ride, diventa timida e si diverte tantissimo. A volte mi dimentico e lei me lo chiede".

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