Il primo Vip in nomination risulta essere Marco Berry. Quello del concorrente è il nome scritto da Alessandra Mussolini - la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip - nella busta nera. Marco Berry era tra i Vip che avevano espresso il desiderio che Alessandra Mussolini non andasse in finale, preferendo così Adriana Volpe, l'altra candidata come seconda finalista.

Alla fine della puntata di martedì 5 maggio, si svolgono le nomination palesi, ad eccezione di Marco Berry che fa la sua nel segreto del confessionale. I Vip che finiscono dritti al televoto risultano essere: Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini.

Il pubblico è chiamato a votare chi vuole salvare.

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