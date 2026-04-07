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Grande Fratello VIP

IL VERDETTO08 aprile 2026

Grande Fratello Vip, chi è l'eliminato del 7 aprile

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 7 aprile, uno dei concorrenti in nomination deve lasciare la Casa dopo la chiusura del televoto
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Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 7 aprile, Ilary Blasi annuncia il nome del terzo concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.

Chi è stato eliminato il 7 aprile dal Grande Fratello Vip?

Marco Berry, Ibiza Altea e Antonella Elia sono i concorrenti in nomination. Il primo concorrente a salvarsi dall'eliminazione è Antonella Elia.

Successivamente, Ilary Blasi comunica ai concorrenti il verdetto del televoto: Ibiza Altea è la concorrente meno votata dal pubblico e viene eliminata.

Grande Fratello Vip, chi e stato eliminato il 7 aprileGrande Fratello Vip, chi e stato eliminato il 7 aprile

Ibiza Altea è così la terza eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.

“Me lo sentivo. Sentivo che in questo percorso ho dato la mia visione, sono stata me stessa. Adesso è ora di tornare dal mio piccolo”, dichiara la modella.

Dopo l’eliminazione dalla Casa del GF Vip, Ibiza Altea riceve l'emozionante sorpresa di suo figlio Angel.

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