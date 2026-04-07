Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 7 aprile, Ilary Blasi annuncia il nome del terzo concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.

Chi è stato eliminato il 7 aprile dal Grande Fratello Vip?

Marco Berry, Ibiza Altea e Antonella Elia sono i concorrenti in nomination. Il primo concorrente a salvarsi dall'eliminazione è Antonella Elia.

Successivamente, Ilary Blasi comunica ai concorrenti il verdetto del televoto: Ibiza Altea è la concorrente meno votata dal pubblico e viene eliminata.