Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 7 aprile, Ilary Blasi annuncia il nome del terzo concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.
Marco Berry, Ibiza Altea e Antonella Elia sono i concorrenti in nomination. Il primo concorrente a salvarsi dall'eliminazione è Antonella Elia.
Successivamente, Ilary Blasi comunica ai concorrenti il verdetto del televoto: Ibiza Altea è la concorrente meno votata dal pubblico e viene eliminata.
Ibiza Altea è così la terza eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.
“Me lo sentivo. Sentivo che in questo percorso ho dato la mia visione, sono stata me stessa. Adesso è ora di tornare dal mio piccolo”, dichiara la modella.
Dopo l’eliminazione dalla Casa del GF Vip, Ibiza Altea riceve l'emozionante sorpresa di suo figlio Angel.