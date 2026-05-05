Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI05 maggio 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 5 maggio

Martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
Condividi:

Martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel video qui sopra, la puntata di martedì 28 aprile del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 5 maggio

Francesca Manzini
Francesca Manzini

Giorni di fuoco nella Casa. Alleanze e antipatie sono sempre più cristallizzate e stasera verranno messe sotto la lente d’ingrandimento. La scelta del secondo finalista: l’onore della proclamazione e subito l’onere di una decisione difficile, che condizionerà il percorso degli altri. Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale. I sei vip in nomination aspettano l’esito di un’eliminazione ma scopriranno in diretta che non è così. E proprio tra alcuni di loro gli scontri sono più accesi.

Proprio Francesca Manzini e Marco Berry dovranno difendere le loro reciproche posizioni tra incomprensioni e accuse reciproche.

Alessandra Mussolini, dopo la crisi e un momento di sconforto, torna più carica di prima e promette ai suoi “nemici” Antonella Elia e Marco Berry di essere il loro tormento.

Raimondo Todaro: i ricordi più belli, i momenti più duri. Stasera ripercorrerà la sua “linea della vita” e la sorpresa di chi ama gli scalderà il cuore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video