Venerdì 24 aprile , in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 25 aprile

Un ingresso davvero inaspettato: Ilary Blasi entrerà a sorpresa nella Casa per comunicare ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione. Quali saranno le conseguenze?



Alessandra Mussolini contro tutti, ma lei non indietreggia davanti a nessuno. E stasera affronterà i suoi rivali uno a uno.



La vendetta di Paola Caruso: i concorrenti pensano che sia stata eliminata, ma lei, reclusa nel monolocale, sta meditando vendetta. Stasera a sorpresa rientrerà in Casa e in gioco. Su chi si abbatterà la sua furia?

La sfida tra talenti: dopo giorni di prove, coreografie e discussioni finalmente le due squadre si sfideranno in un duello all’ultimo passo di danza. Il televoto del pubblico decreterà il gruppo migliore, che guadagnerà un importante vantaggio.



Lucia Ilardo, una concorrente onesta o una fine stratega? I concorrenti si interrogano e lei risponde alle critiche con piglio e stasera vivrà l’emozione più grande: ricevere le scuse che aspetta da sempre.



Alessandra Mussolini e Paola Caruso nella stanza dei segreti: le due scopriranno un’informazione riservata e dovranno custodirla. È un segreto biondo e “stellare”: è in arrivo il ciclone Valeria Marini.

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