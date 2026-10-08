Momento di tensione tra Guendalina Tavassi e Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip. Improvvisamente squilla il telefono e a rispondere è Guendalina. La richiesta è molto particolare: "Vai dalla persona che secondo te ha detto una bugia e chiedile spiegazioni".

Guendalina spiega a Valeria il motivo del confronto e va subito al punto: "Perché alle nomination hai detto una bugia? Che mi volevi far aprire gli occhi?", afferma in seguito alle nomination della puntata di lunedì ottobre.

Valeria prova a chiarire la propria posizione e spiega di considerare Guendalina una delle concorrenti più forti della Casa: "Per me tu sei una delle concorrenti più forti, però hai un difetto: tu non ascolti".