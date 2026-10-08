Momento di tensione tra Guendalina Tavassi e Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip. Improvvisamente squilla il telefono e a rispondere è Guendalina. La richiesta è molto particolare: "Vai dalla persona che secondo te ha detto una bugia e chiedile spiegazioni".
Guendalina spiega a Valeria il motivo del confronto e va subito al punto: "Perché alle nomination hai detto una bugia? Che mi volevi far aprire gli occhi?", afferma in seguito alle nomination della puntata di lunedì ottobre.
Valeria prova a chiarire la propria posizione e spiega di considerare Guendalina una delle concorrenti più forti della Casa: "Per me tu sei una delle concorrenti più forti, però hai un difetto: tu non ascolti".
Guendalina, però, non sembra convinta della spiegazione. Valeria insiste sul motivo della nomination e precisa: "Tu non ascolti, era l'unica motivazione. Stai tranquilla che non esci, te lo giuro che l'ho fatto per questo motivo". "Hai sbagliato, devi imparare a riconoscere gli errori", prosegue la showgirl.
Alla fine Valeria e Guendalina si chiariscono: Valeria ribadisce di non volerla fuori dal gioco e spiega di averla nominata per "farle aprire gli occhi". Anche Alex Belli interviene e cerca di calmare la situazione, sostenendo Valeria.
Guendalina, che considera Valeria una persona a cui vuole bene, però dichiara: "Devi accettare che ci rimango male".