Valeria Marini è una delle primedonne più riconoscibili dello spettacolo italiano. Il successo arriva negli anni ’90 con il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore, che la consacra come diva del varietà. Lavora in teatro, cinema e televisione: tra i suoi film Bambola, Incontri proibiti con Alberto Sordi e Somewhere di Sofia Coppola.



Nel 1997 coconduce Sanremo e successivamente è inviata di Quelli che il calcio. Partecipa a numerosi reality e talent, da L’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show, fino a Temptation Island VIP e Il cantante mascherato.



Protagonista della prima edizione di Grande Fratello VIP nel 2016, Valeria non ha mai resistito a lungo lontano dalla Porta Rossa: è tornata nella Casa da concorrente nel 2020 e nel 2021 e ancora nel 2026 come ospite speciale. Energia, ironia e voglia di mettersi sempre in gioco sono i suoi tratti distintivi. Oggi torna nella Casa pronta a vivere una nuova sfida con un obiettivo chiaro: la vittoria.