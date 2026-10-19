Dopo sorprese, confronti e colpi di scena, l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si conclude con le consuete nomination. Al termine dell'appuntamento in onda lunedì 19 ottobre in prima serata su Canale 5, sono sette i concorrenti chiamati a misurarsi al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare dal rischio dell'eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 19 ottobre

Il primo candidato all'eliminazione è Jonathan Kashanian, che risulta il meno votato nel confronto al televoto con Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, e Valeria Marini.

Il televoto flash della serata condanna invece Giacomo Gallani, che perde il testa a testa con Carmen Di Pietro.

Al termine delle consuete nomination, i concorrenti più votati sono Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi, Andreas Muller, Megan Ria, Marina La Rosa.

Sarà dunque il pubblico da casa a decidere chi salvare, mentre il meno votato sarà eliminato.