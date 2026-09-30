Grande Fratello Vip 9, le lacrime di Giulia Provvedi nel ricordare la scomparsa del padre

Al Grande Fratello Vip 9 si consuma un momento particolarmente carico di emozione per Giulia Provvedi. Nel giardino della Casa più spiata d'Italia, la concorrente si confida con Megan Ria e Piera Meloni, tornando su alcuni ricordi delicati e dolorosi del suo passato.



"Mia mamma ha avuto un'emorragia cerebrale, per due mesi non riusciva più a parlare", esordisce la concorrente del reality, spiegando l'accaduto. "Adesso sta bene, per fortuna è successo un miracolo. Erano le otto di sera, se fosse successo un'ora dopo lei dormiva".



"È rimasta molta paura", ammette ancora, confidando il timore di poter perdere le persone care da un momento all'altro. Quindi, rivela: "Mio papà è morto improvvisamente con un infarto, in videochiamata".



"Ci ha chiamato dicendo che aveva un attacco di panico, invece era un infarto", racconta in lacrime Giulia Provvedi, aggiungendo di non avere rimpianti. "Anche ai miei amici dico sempre di rispondere al telefono perché non sai quello che può succedere. Quella chiamata in più che fai con tua mamma, con un tuo parente...".