La relazione con il fuoriclasse argentino risale agli anni '90: i due si sarebbero visti soprattutto negli alberghi: "Ma pure quando era in ritiro qualche volta stava con me di nascosto. Vabbè, non mi fate dire altro". Poi rivela: "Una volta siamo andati sulla terrazza, in questo cielo stellato bellissimo. Lui mi guardava e mi diceva: Voglio palleggiare solo per te . E infatti poi siamo andati in camera e ha fatto tanti palleggi ".

Con Stallone, invece, Carmen aveva 22 o 23 anni: "Siamo andati a cena. Mi guardava in continuazione. Love qua, love là". L'attore, racconta, si sarebbe rivelato molto riservato: "Lui è molto timido. Questo bacio è stato meraviglioso, dopo tre ore. Dico: finalmente". E aggiunge: "Io non potrei stare mai con un uomo troppo timido".

Carmen passa ai voti: un 10 a Maradona e un 8 a Stallone: "Uno aveva i muscoli su, l'altro aveva i muscoli giù. Non sono paragonabili".

La showgirl ammette di aver sottovalutato quelle occasioni: "Se tornassi indietro non avrei rovinato la mia storia con Maradona e ovviamente neanche quella con Stallone, perché a quest'ora potevo essere la signora Stallone".

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