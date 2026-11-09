Lunedì 9 novembre in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9 , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Dopo settimane di convivenza, antipatie e livori non sono più mascherabili. Megan Ria e Andreas Müller, accomunati dalla professione, ma divisi in tutto. Dopo lo scontro dell’ultima puntata tra loro è calato il gelo, ma stasera si farà luce su cosa si nasconde davvero dietro questa ostile indifferenza.

Inoltre, la spaccatura nel gruppo delle donne è sempre più evidente. Da una parte Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Dall’altra Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. In questi giorni ogni scintilla ha incendiato la Casa. E stasera il confronto finale.

Megan Ria e Alessandro Varsi, passione bollente. I due ragazzi sempre più vicini, ma qualcuno in questo avvicinamento legge solo una strategia di gioco. Dove sta la verità?

Un ritorno inaspettato: dopo l’uscita dalla Casa (e dallo studio) dell’ultima puntata, Alex Belli rientra dalla Porta Rossa per spiegare le sue ragioni e per affrontare la sua più grande antagonista: Marina La Rosa.

Alessandro e Carmelina, i due figli di Carmen Di Pietro, sono pronti per riabbracciare la loro mamma, ma prima dovranno farle digerire l’argomento che teme di più: multe e bollette non pagate!

Un’importante eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa: chi tra Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini stasera dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

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