GF inizia a premere sull’acceleratore della competizione. Stasera non solo uno scontro tra titani che deciderà chi è il concorrente che deve abbandonare il gioco definitivamente tra Alex Belli, Andreas Muller, Giulia Provvedi e Valeria Marini, ma anche un secondo televoto scuoterà la Casa con delle nomination a sorpresa e un inaspettato televoto flash per proclamare il secondo finalista di questa edizione.



Valeria Marini vs Andreas Muller: la nomination infuocata ricevuta nell’ultima puntata, ha scatenato l'ira della diva stellare che da giorni medita vendetta contro il ballerino. Stasera è pronta ad affrontare lui e le sue acerrime nemiche, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, battagliera più che mai.



Alex Belli torna sui suoi passi: dopo l’isolamento nel suo spazio oblio, si riavvicina al gruppo… ma per alcuni è solo l’ennesima strategia per salvarsi e recuperare terreno. Sarà davvero così?



Una sorpresa di cuore per la prima finalista: dopo 50 giorni lontana da loro, Marina La Rosa scoprirà che i suoi figli sono vicini a lei… più di quanto possa credere.



Carmen Di Pietro e i giovani della Casa, due mondi opposti. L’incomunicabilità è reciproca. Carmen non tollera i loro comportamenti, i ragazzi l’accusano di giocare facendo la finta tonta. Lo scontro continua fino all’ultima nomination.

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