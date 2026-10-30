Venerdì 30 ottobre , in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9 , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Per i concorrenti finiti in nomination, Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni un esito inaspettato e sorprendente: stasera il verdetto del televoto decreterà, non solo il secondo concorrente che rischia l’eliminazione, ma soprattutto il primo finalista di questa edizione. Come reagirà la Casa alla notizia? E come cambieranno gli equilibri dopo questa elezione?

Ancora molto acceso il contrasto tra Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia contro Alex Belli e stasera sono pronti a combattere fino all’ultima critica. Ma non solo, infatti, si aprono anche nuovi fronti di tensione: Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Alex Belli si ribellano e contestano atteggiamenti e modi di essere degli altri inquilini. Dopo più di un mese di convivenza antipatie e insofferenze non possono essere più taciute. E stasera verranno a galla.

Tutti i dubbi su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: la coppia ormai non si nasconde più, ma intanto tra i coinquilini serpeggiano i giudizi negativi, anche tra i più insospettabili.

Appello accolto per Carmen Di Pietro: Grande Fratello ha assecondato la richiesta di Marina La Rosa e stasera Luigi, il primo amore di Carmen, entrerà nuovamente in Casa per un appuntamento speciale. Una sorpresa tanto attesa: la mancanza della propria famiglia diventa sempre più intensa per Andreas Müller. Stasera potrà abbracciare sua moglie Veronica e avere finalmente notizie delle sue bambine.

Insieme per Halloween: gli inquilini hanno unito forze e talento per preparare una esibizione “mostruosa”. Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, invece, ancora non sanno che una sfida, a dir poco paurosa, le aspetta. In palio un premio ambito da tutti i concorrenti… Di cosa si tratta?

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