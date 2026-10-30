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ANTICIPAZIONI30 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, le anticipazioni del 30 ottobre

Venerdì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Venerdì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 30 ottobre

Ilary Blasi
Ilary Blasi

Per i concorrenti finiti in nomination, Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni un esito inaspettato e sorprendente: stasera il verdetto del televoto decreterà, non solo il secondo concorrente che rischia l’eliminazione, ma soprattutto il primo finalista di questa edizione. Come reagirà la Casa alla notizia? E come cambieranno gli equilibri dopo questa elezione?

Ancora molto acceso il contrasto tra Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia contro Alex Belli e stasera sono pronti a combattere fino all’ultima critica. Ma non solo, infatti, si aprono anche nuovi fronti di tensione: Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Alex Belli si ribellano e contestano atteggiamenti e modi di essere degli altri inquilini. Dopo più di un mese di convivenza antipatie e insofferenze non possono essere più taciute. E stasera verranno a galla.

Tutti i dubbi su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: la coppia ormai non si nasconde più, ma intanto tra i coinquilini serpeggiano i giudizi negativi, anche tra i più insospettabili.

Appello accolto per Carmen Di Pietro: Grande Fratello ha assecondato la richiesta di Marina La Rosa e stasera Luigi, il primo amore di Carmen, entrerà nuovamente in Casa per un appuntamento speciale. Una sorpresa tanto attesa: la mancanza della propria famiglia diventa sempre più intensa per Andreas Müller. Stasera potrà abbracciare sua moglie Veronica e avere finalmente notizie delle sue bambine.

Insieme per Halloween: gli inquilini hanno unito forze e talento per preparare una esibizione “mostruosa”. Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, invece, ancora non sanno che una sfida, a dir poco paurosa, le aspetta. In palio un premio ambito da tutti i concorrenti… Di cosa si tratta?

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