Una nuova eliminazione: al televoto Alessandro Varsi, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Valeria Marini. Stasera uno degli inquilini lascerà la Casa per sempre. E dopo le tensioni degli ultimi giorni chiunque chiuderà la Porta Rossa alle sue spalle lascerà dietro di sé amici delusi e nemici in festa.



Alex Belli da giorni si è isolato dal resto del gruppo. La scelta di vivere nella zona piscina da lui chiamata Oblio, gli costa numerose critiche, soprattutto da parte della sua acerrima nemica Marina La Rosa. Ma stasera Alex tornerà in Casa perché ha promesso la "resa dei conti".



Jonathan Kashanian sotto accusa: la scelta di non salvare il suo amico Alessandro Varsi nella catena per il televoto eliminatorio ha scosso i coinquilini. Una mossa subdola come dice qualcuno o solo l’imbarazzo di dover scegliere tra più amici a rischio? Stasera dovrà difendere la sua verità.



La crisi di Valeria Marini le scatena contro l’intera Casa: c’è chi pensa che sia gelosa di Alex Belli chi, invece, che non accetti l’idea di Marina La Rosa in finale. La diva stellare piange, incassa e si rialza. Proprio con Marina è scontro totale: Giancarlo Danto è in lacrime per i giudizi di Marina contro di lui. Valeria va in protezione dell’amico e Marina l’attacca. Stasera il faccia a faccia stellare sarà inevitabile.



Due donne entreranno in casa: Delia Durán per sostenere il suo Alex nel momento di maggiore difficoltà e la signora Donatella che potrà invece riabbracciare suo figlio Alessandro Roncaccia e incontrare anche Piera Meloni per dire la sua su questa coppia nata nella Casa.

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