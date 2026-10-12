Venerdì 12 ottobre , in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9 , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Nella Casa le tensioni, i sospetti, le alleanze, si sono trasformate in vero e proprio scontro generazionale e i “giovani” non ci stanno: accusati dai “veterani” di essersi lasciati manovrare da Jonathan Kashanian, non accettano minimamente le critiche, vogliono dire la loro, replicano perentoriamente a tutte le accuse. Lo scontro generazionale trova spazio anche nella “battaglia dei talenti”: balera vs discoteca.

Marina La Rosa e Alex Belli: improvvisa sintonia o fine strategia? Dopo un’antipatia che sembrava impossibile da superare, i due si sono incredibilmente avvicinati. Il gruppo ha dei dubbi e stasera proveranno a scioglierli. Intanto, Carmen Di Pietro e Valeria Marini continuano a punzecchiarsi tra battute velenose e tregue momentanee. Stasera il faccia a faccia chiarirà i rapporti tra le due primedonne. Chi avrà la meglio?

Alessandro Varsi ha gli occhi a cuore: confuso tra la dolcezza bionda di Federica Morello e l’energia esplosiva di Megan Ria, ancora non sa che questa sera il suo bacio più affettuoso andrà alla vera donna della sua vita: Mamma Sandra entrerà nella Casa.

Un amore finito quello tra Piera Meloni e il suo fidanzato. Gian Marco ha lasciato la Casa dopo uno struggente saluto e Piera sembra decisa a guardare avanti, avanti nella direzione di Alessandro Roncaccia? Questa sera ne parleremo con lui per scoprire cosa pensa.

Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Tre grandi protagonisti, tre caratteri forti e rapporti tutt’altro che pacifici. L’ultima parola su di loro al pubblico: chi sarà il primo candidato all’eliminazione?

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