Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
ANTICIPAZIONI12 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, le anticipazioni del 12 ottobre

Lunedì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
Condividi:

Venerdì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 12 ottobre

Ilary Blasi
Ilary Blasi

Nella Casa le tensioni, i sospetti, le alleanze, si sono trasformate in vero e proprio scontro generazionale e i “giovani” non ci stanno: accusati dai “veterani” di essersi lasciati manovrare da Jonathan Kashanian, non accettano minimamente le critiche, vogliono dire la loro, replicano perentoriamente a tutte le accuse. Lo scontro generazionale trova spazio anche nella “battaglia dei talenti”: balera vs discoteca.

Marina La Rosa e Alex Belli: improvvisa sintonia o fine strategia? Dopo un’antipatia che sembrava impossibile da superare, i due si sono incredibilmente avvicinati. Il gruppo ha dei dubbi e stasera proveranno a scioglierli. Intanto, Carmen Di Pietro e Valeria Marini continuano a punzecchiarsi tra battute velenose e tregue momentanee. Stasera il faccia a faccia chiarirà i rapporti tra le due primedonne. Chi avrà la meglio?

Alessandro Varsi ha gli occhi a cuore: confuso tra la dolcezza bionda di Federica Morello e l’energia esplosiva di Megan Ria, ancora non sa che questa sera il suo bacio più affettuoso andrà alla vera donna della sua vita: Mamma Sandra entrerà nella Casa.

Un amore finito quello tra Piera Meloni e il suo fidanzato. Gian Marco ha lasciato la Casa dopo uno struggente saluto e Piera sembra decisa a guardare avanti, avanti nella direzione di Alessandro Roncaccia? Questa sera ne parleremo con lui per scoprire cosa pensa.

Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Tre grandi protagonisti, tre caratteri forti e rapporti tutt’altro che pacifici. L’ultima parola su di loro al pubblico: chi sarà il primo candidato all’eliminazione?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche