L'attesa finale del Grande Fratello Vip 2026 va in onda martedì 19 maggio in prima serata su Canale 5. Il prossimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi chiuderà così questa stagione.

Cinque i concorrenti che hanno già conquistato ufficialmente un posto nella finale. Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe sono infatti i finalisti già ufficializzati. Chi tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi sarà il sesto finalista? Come sempre la decisione spetta al pubblico, che è chiamato a votare chi vuole in finale.