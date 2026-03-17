Giovanni Calvario, 37 anni, è nato a Roma il 15.08.1988.

È un imprenditore, co-fondatore di tre società e anima di uno dei più vivaci cenacoli creativi della capitale. Eclettico e pieno di interessi, per sua ammissione ha il cuore “che vive a metà tra natura e città, tra balli in maschera e la pioggia nel pineto”. Ama le notti all'addiaccio sotto le stelle, ma anche dormire in lenzuola di seta; mangiare in mercati all'aperto come partecipare ai ricevimenti della nobiltà.

Giovanni vive a piazza Venezia e la sua casa è teatro di esclusivi party dove riunisce artisti, mecenati, creativi. Si definisce “un uomo all'antica, un guascone, visionario, un po' marchese del Grillo, un po' conte Tacchia”. Tra le sue passioni ci sono l'arte e l'esoterismo.

Nel 2025, Giovanni ha partecipato alla prima edizione del programma di Netflix L'amore è cieco, in cerca di una possibile compagna con cui sposarsi, ma la conoscenza non si è trasformata in una storia concreta.