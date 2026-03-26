"Secondo me Adriana si è offesa perché ho messo l'olio nella padella. Io non sono un'ipocrita, se non mi è piaciuto, te lo dico. È una settimana che dico che non voglio più olio", spiega la showgirl.

Paola Caruso, le critiche ad Adriana Volpe

Francesca Manzini consiglia a Paola di confrontarsi subito con Adriana per chiarire: "Parlane dopo con lei". La bonas di Avanti un altro, però, è convinta che questo piccolo episodio in realtà possa nascondere un atteggiamento che Adriana Volpe avrebbe con lei e con altri concorrenti: "Se io avessi detto solo grazie, sarei stata una falsa. Lei mi ha guardato male. Io l'ho detto quello che dovevo dire. L'altra volta io mi sono schierata dalla parte di Antonella e lei mi ha ghiacciato con lo sguardo senza dirmi niente. Lei è furba, provoca con lo sguardo. Oggi lo ha rifatto. Ha fatto una cosa che sapeva che mi dava fastidio".

Francesca difende Adriana e prova a spiegare il suo punto di vista: "A me viene da dire che lei è una persona chiusa, che si nasconde. Non è furba".

Dopo l'accesa lite con Alessandra Mussolini, Adriana Volpe dovrà confrontarsi anche con Paola Caruso?

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