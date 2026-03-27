GF Vip, Alessandra Mussolini contro Raimondo Todaro: "Io non metto zizzania"

"Io ti ho difeso", replica Renato, riferendosi al momento in cui avrebbe parlato con Raimondo della questione. "Lo vedi? Lui ha detto di no", ribatte Alessandra.

" Da te non me lo sarei mai aspettato questo tradimento ", esordisce Alessandra, rivolgendosi a Renato. Mela della discordia tra l’ex politica e Raimondo Todaro è l’accusa rivolta dal ballerino nei suoi confronti: quella di essere un personaggio costruito.

Nella Casa del Grande Fratello Vip , Alessandra Mussolini coglie l’occasione per confrontarsi con Renato Biancardi e Francesca Manzini in merito alla discussione avuta con un altro inquilino, Raimondo Todaro .

"Raimondo ha detto che metto zizzania, ma io non metto zizzania, voglio conoscervi. Mi dice che devo parlare solo di me stessa, ma che si fa se non parliamo tra di noi? Cuciniamo dalla mattina alla sera?", continua Alessandra, rivolgendosi ai suoi compagni d’avventura presenti.

Interviene nella discussione Francesca Manzini, presente alla chiacchierata tra Renato e Raimondo: "Ho detto che, secondo me, giochi, sei simpatica. Lui, invece, dice che lo fai apposta".

"Allora vedi che è bugiardello? Ha detto che ha parlato solo con Renato", ribatte Alessandra, infastidita dal fatto che Raimondo Todaro abbia espresso le proprie perplessità su di lei anche con altri inquilini.

"Con il diretto interessato parli, senza che sparli. Io non metto zizzania, metto un po’ di scompiglio", conclude l’ex politica, arrivando poi a esprimere lo stesso concetto anche a Raimondo Todaro.

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