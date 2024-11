Yulia Bruschi su Giglio: "Ci vogliono basi solide per costruire qualcosa di serio"

Il rapporto tra Yulia Bruschi e Giglio nella Casa del Grande Fratello sembra essere in stallo da qualche settimana.

Dopo giorni di grande complicità, il rapporto tra i due inquilini era cambiato in seguito al confronto di Yulia con il fidanzato Simone. A fine ottobre, lo stesso Giglio aveva confidato alla ragazza: "Sento il nostro rapporto fermo o tornato indietro".

Nel corso delle settimane, sembra che dubbi e perplessità siano aumentati e Yulia ne parla con Lorenzo Spolverato: "Qui dentro abbiamo bisogno di aggrapparci a dei punti fermi. In me scaturisce questo sentimento perché comprendo che vorrei molto di più e non mi accontento. Vorrei di più da tutti e due".

"Ho bisogno anche di andare a fondo. C'è divertimento, comprensione, però c'è anche bisogno di tanto altro. C'è bisogno di basi solide per costruire qualcosa di serio", dichiara Yulia parlando del suo legame con Giglio.

"Vorrei tanto che lui tirasse fuori altro. Io gli voglio già bene così. Ti capita di parlare con lui?", chiede Lorenzo. "Si espone tantissimo con me", chiarisce la ragazza.

GF, Yulia Bruschi incontra il fidanzato Simone

Nella puntata del 21 ottobre del Grande Fratello, Yulia Bruschi aveva ricevuto la visita del fidanzato Simone, l'uomo che frequentava prima di partecipare al reality. Simone aveva preteso chiarezza da Yulia dopo l'interesse espresso dalla ragazza per Giglio: "Voglio sentire le parole che hai detto lunedì scorso. Se tu mi dici è finita, io posso tranquillamente voltare pagina".

"Ti puoi levare l'anello che per me ha un significato immenso. Tienitelo e facci quello che ti pare. Goditi la Casa. Sei libera di fare quello che vuoi", aveva aggiunto Simone.

