Al termine della puntata di giovedì 13 marzo del Grande Fratello, Tommaso Franchi si scontra con Shaila Gatta nella cucina della Casa. La discussione si accende in seguito alle motivazioni date da Shaila per votare Mariavittoria durante le ultime nomination.

La ballerina ammette di essere rimasta stupita dalla reazione di Tommaso alla sua nomination: "Mi hai dato ragione tante volte. Non capisco. Allora che amici siamo io e te?".

"Tu così stai facendo la vittima", replica l'inquilino che aveva deciso di prendere le parti della sua fidanzata criticando duramente Shaila.

"Tu non ti esponi mai, neanche con gli amici. Guarda caso, i tuoi pensieri escono sempre in puntata. Magari la pensavi già questa cosa di me", continua Shaila. Tommaso non ci sta ed è convinto che, dietro la scelta di Shaila, ci sia una precisa strategia: "Hai fatto una nomination con una motivazione che non mi è piaciuta".

"Lei è abbastanza grande per difendersi da sola. Era una nomination anche per dire che la ferita esiste e non abbiamo più un rapporto. Ti brucia solo perché è la tua fidanzata. Tu mi hai sottovalutato, non pensavi che votassi Mariavittoria", conclude la ballerina.

Shaila Gatta contro Tommaso Franchi durante le nomination

Nel corso delle nomination del GF del 13 marzo, Shaila Gatta aveva scelto di nominare Mariavittoria Minghetti.

Dopo aver dato il suo voto a Chiara Cainetti, Tommaso Franchi aveva criticato duramente la nomination dell'ex velina: "Vorrei soffermarmi sulla motivazione che ha dato Shaila votando Mariavittoria. Lei ha paura di nominare Helena e Javier. Tu sai che loro non vanno fuori. Con Javier ed Helena non hai il rapporto che hai con Mariavittoria. Tu sei una grande giocatrice. Non mi è piaciuta la motivazione che hai dato"

"Ho nominato Helena tante volte, questo discorso non regge. Sono molto coerente e onesta. Io e Mariavittoria non abbiamo più un legame", aveva risposto Shaila.

