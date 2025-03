Nello studio del reality va in scena un serrato confronto, in cui interviene anche Cesara Buonamici

Al Grande Fratello è scontro tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi. Dopo frecciatine a distanza e pareri contrastanti, la concorrente è stata invitata a raggiungere lo studio di Alfonso Signorini per un chiarimento con l'opinionista. "Trovo che tu sia entrata un po' troppo a gamba tesa", esordisce Beatrice, soffermandosi sugli interventi fatti dalla conduttrice e invitandola ad avere un dialogo più costruttivo. "Non sono entrata a gamba tesa, perché prima di esprimere un'opinione, e non un giudizio, ho aspettato un mese", è l'immediata risposta di Stefania Orlando, la quale poi si sofferma su uno dei temi più divisivi nella Casa, ovvero il legame tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. "Tu ce l'hai con me già da prima del Grande Fratello perché io avevo detto che avevi giocato sul vittimismo", aggiunge Stefania, riferendosi al percorso fatto dall'attrice durante la scorsa edizione del reality. Parole che non trovano d'accordo Beatrice, la quale ribadisce i modi a suo parere errati adottati dalla concorrente.

Nel confronto tra le due interviene anche Cesara Buonamici, che prende fermamente le difese di Stefania e critica Beatrice: "Non sopporto che venga usato il disprezzo umano verso quelli che hanno un'opinione diversa dalla tua". E ancora: "Proprio tu che parli della necessità di essere materna, abbi pazienza". "Sei molto permalosa. E mi rubi anche le battute", sentenzia ancora Stefania. "Sono opinionista e do la mia opinione, secondo me tu hai dato giudizi distruttivi e quando a te è stata detta una parola tipo "ruffiana" ti abbiamo dovuto mandare l'ambulanza. Secondo me il tuo percorso al Grande Fratello non è stato particolarmente memorabile". E Stefania conclude: "Ti sei montata la testa talmente tanto che non riescono neanche a farti un primo piano".

