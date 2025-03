Nella Casa del Grande Fratello prosegue tra alti e bassi il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Se durante la trentacinquesima puntata del reality, la ballerina aveva manifestato l'intenzione di prendere le distanze dal ragazzo, l'appuntamento di lunedì 3 marzo analizza quanto accaduto negli ultimi giorni, tra il riavvicinamento della coppia e lo scetticismo di diversi inquilini, a partire da Mattia Fumagalli e Stefania Orlando. Dopo aver nuovamente chiarito le loro rispettive posizioni, Shaila e Lorenzo vengono chiamati a fare luce su un "segreto" che li coinvolgerebbe. "Nel mio passato io mi sono sentita usata dai miei compagni e non volevo che succedesse anche con Lorenzo", commenta in un primo momento la ballerina, spiegando un vecchio sfogo avvenuto nella Casa. "Sono sempre sincero e lo sarò sempre. Non c'è nessun segreto, ma intendevo solo un momento di intimità che riguardava uno sfogo di Shaila sulla gelosia per Chiara", tenta di chiarire il concorrente, smorzando l'ipotesi che tra lui e Chiara ci sia stata una maggiore intimità.

