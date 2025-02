La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere arrivata al capolinea. I due ex si confrontano insieme ad Alfonso Signorini

“Io e Lorenzo non stiamo più insieme”. Nel confessionale del Grande Fratello, Shaila Gatta non lascia alcun dubbio sulla fine della sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato.

Dopo giorni di accesi scontri, pianti e continue crisi, Shaila spiega ad Alfonso Signorini alcuni dei motivi che hanno portato alla loro rottura: “La nostra storia è iniziata con questa passione enorme. Tolta la passione si vedono i caratteri e l’incompatibilità. Io mi metto sempre al secondo posto”.

"Non voglio più stare con Shaila", ha ammesso Lorenzo negli ultimi giorni. Tra le cause dei loro ultimi litigi anche la presunta gelosia di Shaila verso Chiara Cainetti.

Inoltre, Lorenzo Spolverato ha deciso di strappare tutti i loro biglietti e le loro lettere d'amore in uno scatto d'ira.

"Il nostro rapporto non è terminato per Chiara. Io non ho chiesto aiuto nel momento giusto. Mi hanno toccato delle parole dette da Shaila nei miei confronti", spiega Lorenzo al conduttore.

Shaila Gatta, la fine della storia con Lorenzo Spolverato

Alfonso Signorini mette Shaila Gatta davanti a una scelta simbolica riguardo il suo percorso nella Casa: “Puoi decidere cosa fare: vuoi andare in Mystery, incontri Lorenzo e decidi di dargli un’altra possibilità e riprovarci un’altra volta oppure entri in salone che significa prendere le distanze da questo rapporto?”.

“È difficile vivere questa cosa qui dentro. Abbiamo imparato cos’è l’amor proprio. Mi amo, ma tendo sempre a voler più capire l’altro”, aggiunge l'ex velina.

“Vado in salone”, conclude Shaila confermando la scelta di voler allontanarsi da Lorenzo Spolverato.

